Агент: «Божеником интересуются клубы из России и Германии»

Нападающий «Жилины» Роберт Боженик находится в сфере интересов немецкого и российского клубов. Об этом «СЭ» рассказал Бенджамин Бертрам, представитель агентства Stars & Friends, клиентом которого является 20-летний словацкий форвард.

— Божеником интересуются в Европе, — подчеркнул Бертрам. — Мы ведем переговоры с несколькими клубами, в том числе немецким и российским.

Боженику 20 лет. В текущем чемпионате Словакии он забил за «Жилину» 3 мяча и сделал 4 голевые передачи. (Гоша Чернов)