Каррера заявил, что Федун на сто процентов разбирается в футболе

Итальянский тренер Массимо Каррера поделился мнением об экс-президенте красно-белых Леониде Федуне. Он считает, что 67-летний российский предприниматель разбирается в футболе на 100 процентов.

— Можете ли вы назвать Леонида Федуна футбольным человеком, который разбирается в футболе на все 100 процентов? Или он больше бизнесмен.

— Да, могу назвать его таким человеком. Когда он был президентом, он показал мне, что разбирается в футболе. Уважаю этого человека, он много сделал для клуба! — заявил Каррера «РБ Спорт».