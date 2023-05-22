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Сегодня, 14:39

Каррера заявил, что Федун на сто процентов разбирается в футболе

Виктория Кравченко
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Итальянский тренер Массимо Каррера поделился мнением об экс-президенте красно-белых Леониде Федуне. Он считает, что 67-летний российский предприниматель разбирается в футболе на 100 процентов.

— Можете ли вы назвать Леонида Федуна футбольным человеком, который разбирается в футболе на все 100 процентов? Или он больше бизнесмен.

— Да, могу назвать его таким человеком. Когда он был президентом, он показал мне, что разбирается в футболе. Уважаю этого человека, он много сделал для клуба! — заявил Каррера «РБ Спорт».

В октябре 2018 года «Спартак» уволил Массимо Карреру, который проработал в клубе два сезона. Под руководством итальянца красно-белые в последний раз становились победителями РПЛ сезона-2016/17.
Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/massimo-karrera-fedun-futbol-ny-j-chelovek-100-razbiraetsya-v-futbole/
ФК Спартак (Москва)
Леонид Федун
Массимо Каррера
3
3
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«Зенит» — «Пари НН»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Урал»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 28 20 6 2 72-19 66
2
 ЦСКА 28 16 6 6 52-26 54
3
 Спартак 28 15 8 5 60-37 53
4
 Ростов 28 14 8 6 44-38 50
5
 Ахмат 28 15 4 9 47-34 49
6
 Краснодар 28 13 7 8 60-44 46
7
 Динамо 28 13 6 9 47-38 45
8
 Оренбург 28 12 4 12 52-54 40
9
 Локомотив 28 11 6 11 47-43 39
10
 Сочи 27 11 4 12 36-48 37
11
 Урал 28 8 6 14 29-45 30
12
 Кр. Советов 28 7 8 13 30-43 29
13
 Факел 28 5 12 11 34-46 27
14
 Пари НН 27 6 5 16 27-50 23
15
 Химки 28 4 6 18 25-62 18
16
 Торпедо 28 3 4 21 20-55 13
Результаты / календарь
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30 тур
20.05 14:00
Локомотив – Факел
 1 : 0
20.05 16:30
Торпедо – Динамо
 0 : 3
20.05 16:30
Оренбург – Зенит
 2 : 2
20.05 19:00
Ахмат – Химки
 3 : 0
21.05 14:00
Кр. Советов – Урал
 3 : 0
21.05 16:30
Спартак – ЦСКА
 2 : 1
21.05 19:00
Краснодар – Ростов
 3 : 0
22.05 19:00
Пари НН – Сочи
 - : -
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Г
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 23
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 20
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 17
П
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 11
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 9
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 9
И К Ж
Гленн Бейл

Гленн Бейл

Крылья Советов

 26 1 4
Максим Ненахов

Максим Ненахов

Локомотив

 18 1 3
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 26 1 9
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