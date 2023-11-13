Чанов: «Для ЦСКА пятое место — это удачный результат после первого круга»

Бывший тренер вратарей ЦСКА Вячеслав Чанов подвел итоги первых 15 туров для московской команды.

После первого круга чемпионата России армейцы идут на пятой позиции с 25 очками.

«Для ЦСКА пятое место — это удачный результат после первого круга. Но, тем не менее, посмотрите, сколько матчей отдали на последних секундах. Обидно, другого слова не подберешь. ЦСКА мог быть выше, но с составом проблемы, скамейки нет. Иногда кажется, что футболисты не до конца понимают, чего от них хотят. Некоторым ребятам не хватает опыта. Все болельщики уже ждут зимнюю паузу», — приводит «РБ Спорт» слова Чанова.

В 16-м туре армейцы встретятся с «Динамо». Матч пройдет 25 ноября и начнется в 17.30 по московскому времени.