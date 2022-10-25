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Агент Бальде рассказал, в какой физической форме находится футболист

Виктория Кравченко
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Агент нападающего «Спартака» Кейта Бальде Федерико Пасторелло рассказал о физической форме его клиента, который на данный момент дисквалифицирован.

«Бальде находится в отличной форме, занимается по индивидуальной программе и с нетерпением ждет возвращения на поле. Уверен, он будет полностью готов к нужному времени. Безусловно, Кейта следит за играми команды и радуется победам «Спартака», — цитирует Пасторелло «РБ Спорт».

Бальде перешел в «Спартак» на правах свободного агента в августе 2022 года. Форвард принял участие в одном матче команды: он вышел на замену в игре 8-го тура РПЛ против «Зенита» (1:2), провел на поле 38 минут и не отличился результативными действиями.

В сентябре 27-летнего сенегальца дисквалифицировали на 3 месяца за опоздание на допинг-тест в период выступлений за итальянский «Кальяри».

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/agent-bal-de-kejta-nahoditsya-v-otlichnoj-forme-i-s-neterpeniem-zhdet-vozvrashheniya-na-pole/

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26%

1.54

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25%

1.62
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Реал

Ф2(0)

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1.90

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⚽ Футбол. ЛЧ
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Бальде Кейта
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И В Н П +/- О
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2
 Спартак 14 9 2 3 36-16 29
3
 ЦСКА 14 7 5 2 28-15 26
4
 Ростов 14 7 5 2 25-20 26
5
 Краснодар 14 7 3 4 27-20 24
6
 Ахмат 14 7 2 5 22-21 23
7
 Динамо 14 6 5 3 24-17 23
8
 Сочи 14 6 2 6 22-29 20
9
 Оренбург 14 6 1 7 24-33 19
10
 Урал 14 5 1 8 15-24 16
11
 Кр. Советов 14 3 5 6 15-21 14
12
 Н. Новгород 14 3 4 7 17-25 13
13
 Факел 14 1 9 4 17-24 12
14
 Локомотив 14 3 3 8 17-29 12
15
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16
 Торпедо 14 1 3 10 7-25 6
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 - : -
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 - : -
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