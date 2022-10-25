КДК РФС рассмотрит скандирование болельщиками «Зенита» ненормативной лексики

Глава КДК РФС Артур Григорьянц в разговоре с «СЭ» рассказал о повестке по матчам 14-го тура РПЛ «Урал» — «Крылья Советов» (2:1) и «Зенит» — «Сочи» (7:0).

«В этих матчах было зафиксировано только одно дисциплинарное нарушение — это скандирование болельщиками «Зенита» ненормативной лексики», — сказал Григорьянц «СЭ».

«Зенит» набрал 36 очков и сохраняет уверенное первое место в турнирной таблице. «Сочи» располагается на восьмой строчке в турнирной таблице (20 очков).