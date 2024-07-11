Агент Бабича заявил, что футболист продолжит играть за «Спартак»
Мануэль Стоянович, агент защитника «Спартака» Срджана Бабича заявил, что футболист продолжит выступать за московский клуб.
«У Срджана были предложения, но он счастлив в «Спартаке». Он останется», — приводит Sport24 слова Стояновича.
Бабич выступает за «Спартак» с августа 2023 года. В сезоне-2023/24 футболист забил 3 гола в 24 матчах за красно-белых.
Контракт 28-летнего серба действует до конца июня 2026 года.
Источник: Sport24
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