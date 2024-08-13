Агаларов считает «Ахмат» хорошей командой

Нападающий «Ахмата» Гамид Агаларов поделился целями грозненской команды на сезон стартовавший сезон РПЛ.

«Цели Ахмата на сезон озвучил наш президент — попасть в пятерку РПЛ. Я считаю, что это выполнимо. У нас хорошая команда. Нам просто нужно набрать ход и все будет», — цитирует Агаларова Legalbet.

После четырех туров РПЛ «Ахмат» с тремя очками занимает 14-е место, отставая от идущего пятым «Спартака» на четыре балла.