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Максименко отказался комментировать ситуацию с отстранением Соболева

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Вратарь «Спартака» Александр Максименко отказался комментировать порложение нападающего красно-белых Александра Соболева.

Нападающий отстранен от тренировок с основным составом клуба с 23 июля.

«Ситуация с Соболевым? Не буду говорить», — цитирует Максименко «РБ Спорт».

27-летний Соболев выступает за «Спартак» с января 2020 года, его контракт с клубом рассчитан до июня 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость россиянина в 7,5 миллиона евро.

Александр Максименко
Александр Соболев
ФК Спартак (Москва)
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Агаларов считает «Ахмат» хорошей командой
Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 4 4 0 0 14-0 12
2
 Динамо 4 3 0 1 8-3 9
3
 Локомотив 4 3 0 1 11-5 9
4
 ЦСКА 4 2 1 1 9-3 7
5
 Спартак 4 2 1 1 6-3 7
6
 Пари НН 4 2 0 2 4-7 6
7
 Краснодар 4 1 3 0 3-2 6
8
 Оренбург 4 1 2 1 5-7 5
9
 Ростов 4 1 2 1 4-7 5
10
 Химки 4 1 1 2 5-7 4
11
 Акрон 4 1 1 2 6-7 4
12
 Рубин 4 1 1 2 7-10 4
13
 Кр. Советов 4 1 0 3 3-10 3
14
 Ахмат 4 0 3 1 1-6 3
15
 Динамо Мх 4 0 2 2 1-4 2
16
 Факел 4 0 1 3 1-7 1
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17.08 17:00
Динамо – Кр. Советов
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Ростов – Оренбург
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18.08 15:00
Химки – Зенит
 - : -
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ЦСКА – Локомотив
 - : -
18.08 17:30
Спартак – Факел
 - : -
18.08 20:00
Краснодар – Пари НН
 - : -
19.08 17:30
Акрон – Рубин
 - : -
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Алексей Батраков

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Евгений Марков

Евгений Марков

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