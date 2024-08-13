Максименко отказался комментировать ситуацию с отстранением Соболева

Вратарь «Спартака» Александр Максименко отказался комментировать порложение нападающего красно-белых Александра Соболева.

Нападающий отстранен от тренировок с основным составом клуба с 23 июля.

«Ситуация с Соболевым? Не буду говорить», — цитирует Максименко «РБ Спорт».

27-летний Соболев выступает за «Спартак» с января 2020 года, его контракт с клубом рассчитан до июня 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость россиянина в 7,5 миллиона евро.