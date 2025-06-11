Africafoot: ЦСКА интересуется сенегальским форвардом Кени

ЦСКА заинтересован в трансфере нападающего турецкого клуба «Истанбул Башакшехир» Филиппа Кени, сообщает Africafoot.

По информации источника, в ЦСКА уже начали переговоры со стороной футболиста. Российский клуб готов предложить ему контракт на два года. Соглашение игрока с его нынешним клубом истекает в конце июня.

Кени выступает за «Башакшехир» с лета 2022 года. В прошедшем сезоне 26-летний сенегалец провел 37 матчей во всех турнирах, забил 5 мячей и сделал 6 голевых передач.

Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Кени в 1,5 миллиона евро.