Africafoot: ЦСКА интересуется сенегальским форвардом Кени
ЦСКА заинтересован в трансфере нападающего турецкого клуба «Истанбул Башакшехир» Филиппа Кени, сообщает Africafoot.
По информации источника, в ЦСКА уже начали переговоры со стороной футболиста. Российский клуб готов предложить ему контракт на два года. Соглашение игрока с его нынешним клубом истекает в конце июня.
Кени выступает за «Башакшехир» с лета 2022 года. В прошедшем сезоне 26-летний сенегалец провел 37 матчей во всех турнирах, забил 5 мячей и сделал 6 голевых передач.
Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Кени в 1,5 миллиона евро.
Источник: Africafoot
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|10
|7
|0
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|21
|
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|10
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|3
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5
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|
12
|Ахмат
|10
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|5
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|11
|
13
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|10
|2
|4
|4
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|10
|
14
|Акрон
|10
|1
|5
|4
|11-19
|8
|
15
|Родина
|10
|1
|2
|7
|10-25
|5
|
16
|Факел
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|0
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|17.10
|14:00
|Крылья Советов – Факел
|- : -
|17.10
|16:30
|Динамо Мх – Акрон
|- : -
|17.10
|19:30
|Локомотив – Краснодар
|- : -
|18.10
|14:00
|Зенит – Ахмат
|- : -
|18.10
|16:15
|Динамо – ЦСКА
|- : -
|18.10
|18:30
|Спартак – Рубин
|- : -
|18.10
|20:45
|Балтика – Ростов
|- : -
|19.10
|19:30
|Родина – Оренбург
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|Г
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Максим Глушенков
Зенит
|8
|
|
Александр Соболев
Зенит
|8
|
|
Иван Обляков
ЦСКА
|6
|П
|
|
Педро
Зенит
|6
|
|
Маркиньос
Спартак
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|
|
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Крылья Советов, ЦСКА
|4
|И
|К
|Ж
|
|
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|8
|1
|3
|
|
Илья Рожков
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|1
|2
|
|
Матеус Рейс
ЦСКА
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