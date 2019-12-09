Аджоев считает, что «Арсенал» не заслуживал вылета из Лиги Европы на ранней стадии

Президент тульского «Арсенала» Гурам Аджоев рассказал о причинах вылета команды из Лиги Европы. Во втором квалификационном раунде туляки уступили «Нефтчи».

— Тяжело давать результат, когда, по сути, строится новая команда, — цитируют Аджоева «Известия». — После всех этих изменений мы потихонечку набирали форму. Футболисты присматривались друг к другу. Сейчас ребята уже знают, кто как играет, и выглядят увереннее.

— Не жалеете, что летом все-таки не удалось более масштабно усилиться и удачнее выступить в Лиге Европы?

— Честно говоря, у нас времени не было. Через две-три недели после старта сезона мы уже играли в квалификации Лиги Европы. Конечно, сожалеем, что все так сложилось, потому что мы не заслуживали вылета на столь ранней стадии. Просто календарь так сложился.