Руководитель «Арсенала» Гурам Аджоев прокомментировал слова бывшего главного тренера тульской команды Дмитрия Парфенова о своем увольнении.

«Вы знаете, какая статистика у него была? В 21 игре — 15 поражений. И что вы скажете? В лиге больше ни у кого не было такой статистики. Мы заранее ему сказали, что даем на исправление ситуации 5 игр. Нужно было набрать 50 процентов очков. Дмитрий уже сам все понимал. Мы год его ухаживали. Он был нормальный тренер. Если нет очков — то он должен сам понимать. Я его уважаю и ценю. Но после такого тренер должен сам уходить. Он и ушел», — сказал Аджоев «СЭ».

Ранее Парфенов заявил Sport24, что спустя 30 минут после объявления об уходе команде представили нового главного тренера Миодрага Божовича.