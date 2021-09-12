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Аджоев — о словах Парфенова: «Вы знаете его статистику? После такого тренер должен сам уходить»

18:05
Дмитрий Парфенов. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Дмитрий Парфенов. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Руководитель «Арсенала» Гурам Аджоев прокомментировал слова бывшего главного тренера тульской команды Дмитрия Парфенова о своем увольнении.

«Вы знаете, какая статистика у него была? В 21 игре — 15 поражений. И что вы скажете? В лиге больше ни у кого не было такой статистики. Мы заранее ему сказали, что даем на исправление ситуации 5 игр. Нужно было набрать 50 процентов очков. Дмитрий уже сам все понимал. Мы год его ухаживали. Он был нормальный тренер. Если нет очков — то он должен сам понимать. Я его уважаю и ценю. Но после такого тренер должен сам уходить. Он и ушел», — сказал Аджоев «СЭ».

Ранее Парфенов заявил Sport24, что спустя 30 минут после объявления об уходе команде представили нового главного тренера Миодрага Божовича.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
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  • Alvin Almazov
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  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
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Динамо
Нижний Новгород

Ф1 (-1,5)

32%

2.08

ТБ 2.5

25%

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16%

2.36
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Спартак 3
Химки 1
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Владимир Пушкарев все материалы автора

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