Аджоев — о словах Парфенова: «Вы знаете его статистику? После такого тренер должен сам уходить»
Руководитель «Арсенала» Гурам Аджоев прокомментировал слова бывшего главного тренера тульской команды Дмитрия Парфенова о своем увольнении.
«Вы знаете, какая статистика у него была? В 21 игре — 15 поражений. И что вы скажете? В лиге больше ни у кого не было такой статистики. Мы заранее ему сказали, что даем на исправление ситуации 5 игр. Нужно было набрать 50 процентов очков. Дмитрий уже сам все понимал. Мы год его ухаживали. Он был нормальный тренер. Если нет очков — то он должен сам понимать. Я его уважаю и ценю. Но после такого тренер должен сам уходить. Он и ушел», — сказал Аджоев «СЭ».
Ранее Парфенов заявил Sport24, что спустя 30 минут после объявления об уходе команде представили нового главного тренера Миодрага Божовича.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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