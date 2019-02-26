Адвокаты Кокорина говорят про возможную инвалидность Александра

Сегодня будут рассмотрены апелляции полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева, форварда "Зенита" Александра Кокорина и его брата Кирилла, а также детского тренера Александра Протасовицкого на заключение под стражу до 8 апреля.

Озвучивается позиция защиты, согласно которой содержание под стражей является незаконным.

Заключение о состоянии здоровья Александра приведено по заключению трех разных врачей. Адвокаты вновь напирают на то, что находясь под стражей, Александр обрекает себя на инвалидность.

Суд над Кокориным и Мамаевым. Опять! Live!