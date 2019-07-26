Адвокат Жорин представил доказательства того, что Тарасову ограничен выезд из РФ

Сергей Жорин, адвокат бывшей супруги экс-футболиста "Локомотива" Дмитрия Тарасова прокомментировал "СЭ" пост футболиста в Инстаграме, где он опроверг информацию о том, что скрывается от выплаты алиментов. В частности, Тарасов написал: "Доверяйте первым лицам, а не клоунам". Таким образом, футболист отреагировал на слова Жорина о том, что ему закрыт выезд из России из-за неуплаты алиментов.

Постановление приставов.

- Я понимаю, что данная новость является неприятной для Дмитрия. Запрет на выезд из РФ, арест счетов, взыскание долга и исполнительского сбора – это неприятно, но клоуном в этой истории являются точно не те, кто вынес постановление, не те, кто распространил информацию, а явно кто-то другой. В подтверждение достоверности информации предоставляю официальное постановление приставов (в нем говорится, что Тарасову ограничен выезд из России на 6 месяцев начиная с 23 июля этого года. - Прим. "СЭ").

- Что касается встречи, на которую меня пригласил Тарасов - я всегда за, - отметил адвокат. - Надеюсь, что это не является угрозой причинения мне насилия, потому что аналогичные истории для футболистов заканчиваются не очень хорошо. Всегда готов встретиться, и обсудить вопросы по урегулированию этого дела. (Арман Мкртчян)