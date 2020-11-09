Адвокат судьи Данченкова о жалобах со стороны представителя Широкова: «Поддерживаю позицию своего клиента, который считает, что его пытались убить»

Адвокат Александр Островский, который вместе с Артуром Рамазановым представляет интересы арбитра Никиты Данченкова, прокомментировал «СЭ» обвинения со стороны адвоката Романа Широкова Вадима Лялин в пиаре.

— Обвинения адвоката Широкова? Очень смешно, — ответил «СЭ» Островский. — А вы видели сюжет с ним в какой-то телепередаче, как он захватывал свою бывшую любовницу? Вот это чистой воды пиар. Он там показывает, как стреляет из пистолета, еще что-то. Я поддерживаю позицию своего клиента, который считает, что его пытались убить. В чем тут моя реклама, мне, хоть убей, непонятно. (Севастиан Терлецкий)