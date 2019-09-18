Адвокат: «Протасовицкий может остаться в тюрьме до конца срока»

Татьяна Прилипко, адвокат детского тренера Александра Протасовицкого, рассказала о шансах своего клиента на УДО.

— В принципе, взыскания не являются основанием для отказа в УДО, — заявила Прилипко в интервью RT. — Тем более они поступили в такой срок — через два месяца после того, как Саша прибыл в место отбытия наказания. Но если вдруг сейчас в УДО откажут — он будет сидеть до конца срока. По закону, если суд отклонит нашу апелляцию, подать ее в следующий раз можно будет лишь через полгода. К тому времени Александр уже будет на свободе.

Братья Кокорины, хавбек «Краснодара» Павел Мамаев и Протасовицкий были осуждены за хулиганство и нанесение побоев по делу о двух драках, произошедших утром 8 октября 2018 года в центре Москвы.

Кокорины и Мамаев вышли на свободу по УДО 17 сентября.