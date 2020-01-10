Адвокат подтвердил интерес «Фейеноорда» к Кокорину

Главный тренер «Фейеноорда» Дик Адвокат подтвердил, что клуб заинтересован в подписании нападающего «Зенита» Александра Кокорина. Ранее «СЭ» уже сообщал об этом. Однако, по словам тренера, сделать это будет трудно.

— Нам действительно нужен один или два игрока. Нам нужны игроки, которые бы выходили на замену и не снижали качества игры команды, — цитирует Адвоката De Telegraaf. — Руководство работает над этим и пытаются сделать все для этого. Если мы подпишем двух игроков, то будет отличный состав ддля чемпионата.

Напомним, по информации «СЭ», бывший наставник сборной России хотел бы арендовать 28-летнего форварда до конца сезона-2019/20.

Кокорин выступает за «Зенит» с января 2016 года, за это время он провел в составе сине-бело-голубых 92 официальных игры, забив в них 34 мяча. На счету Александра 48 встреч за нашу национальную команду (12 голов), из которых 6 — при главном тренере Адвокате. И именно при голландце Кокорин в осенью 2011-го дебютировал в сборной России.