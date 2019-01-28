Адвокат Кокорина: "Шансы, что футболистов отпустят 8 февраля, есть, если будут разумно и адекватно подходить к этому вопросу"

Адвокат нападающего "Зенита" Александра Кокорина Андрей Ромашов в интервью "СЭ" рассказал, что не уверен, будет ли продлен срок содержания футболиста под стражей. Он также отметил, что, если здравый смысл восторжествует, то не продлят

– Вы уверены, что продлят срок содержания под стражей?

– На 100 процентов не уверен. Все-таки представление о здравом смысле у меня сохраняется в какой-то части, но, скорее всего, срок продлят.

– Есть вероятность, что могут не продлить?

– Есть. Если здравый смысл восторжествует, то не продлят. Но судя по обвинению, все от этого далеки.

– Вы ознакомились с материалами дела?

– Да нет. Не приступали даже.

– Шансов на то, что футболистов отпустят 8 февраля, нет?

– Шансы есть, если будут разумно и адекватно подходить к этому вопросу. А если как обычно, то их нет. Вы поймите, никого же не наказывают. Есть известное дело Эрика Китуашвили ("Давидычу". – Прим. "СЭ"). Все постановления Тверского, Московского городского судов за два с половиной года признаны Европейским судом, а потом президиумом Верховного суда РФ, незаконными. То есть человека незаконно держали под стражей – судьи, прокуроры, следователи. Вы думаете, кто-то за это понес или понесет ответственность? Да ничего подобного! А это ведь состав преступления. Поэтому о чем тут говорить?

Если бы хоть кто-то чувствовал хоть какую-то ответственность за свои действия, то, естественно, никто ничего бы не продлевал и не избирал. Приведу пример. До 2003 года прокуроры отметали 30 процентов таких же ходатайств следователя, потому что чувствовали ответственность за незаконное удержание под стражей. А сейчас 99,9 процента ходатайств благополучно проходят. Законно или незаконно, всем наплевать.

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