Андрей Ромашов, адвокат форварда "Зенита" Александра Кокорина, выступил в ходе прений сторон на заседании Пресненского суда Москвы по делу нападающего питерского клуба, его брата Кирилла Кокорина, полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева и детского футбольного тренера Александра Протасовицкого.

Ромашов отметил, что государственное обвинение отказалось предъявить вещественное доказательстиво – стул, который хранится в камере хранения у следствия.

Подсудимые обвиняются в участии в двух драках в центре Москвы 8 октября 2018 года, в результате которых пострадали водитель Виталий Соловчук, чиновник Минпромторга Денис Пак и гендиректор ФГУП "НАМИ" Сергей Гайсин.

Суд по Кокорину и Мамаеву: начались прения. Live!