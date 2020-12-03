Адвокат Кокорина назвал требования Соловчука преждевременными

Адвокат Вячеслав Барик, который представляет интересы Кирилла Кокорина, прокомментировал иск к футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву, а также Кириллу Кокорину (брат Александра) и Александру Протасовицкому со стороны Виталия Соловчука. Он требует 1 миллион рублей в качестве компенсации морального вреда.

— Считаю, что иск заявлен преждевременно, — заявил в интервью «СЭ» Барик. — Когда кассационный суд отменял апелляционный приговор Мосгорсуда, он дал указание определить, чьими действиями и какой конкретно вред был причинен здоровью Соловчука. То есть, кто какие удары нанес, и какой вред это понесло. К сожалению, Мосгорсуд не выполнил эту задачу. Действия не были детализированы.

Также Мосгорсуд не дал оценку противоправному поведению самого Соловчука, который провоцировал развитие конфликта оскорблениями. На видеозаписи с видеорегистратора это подтверждается.

Это преждевременно, окончательная точка в деле еще не поставлена. Мы вынуждены вновь подать кассационную жалобу, чтобы суд все-таки разобрался в деле. Все свидетели говорят о том, что Александр Кокорин вообще не наносил удары Соловчуку, он только разнимал. Со стороны Кирилла были удары, но они не повлекли за собой легкий вред здоровью, который был квалифицирован судебно-медицинской экспертизой. Таким образом, действия Кирилла должны быть переквалифицированы, например, на 116 статью. А Александр должен быть оправдан по этому эпизоду.

Из квалификации их действий должен уйти хулиганский мотив. Он возможен, если действия совершенны беспричинно. А этого не было. Соловчук их оскорбил. Этому нужно дать оценку. И только после этого решать, кто и в каком объеме должен заглаживать вред. (Севастиан Терлецкий)