10:50 | Футбол — РПЛ

Адвокат Кокорина: "Мы составили 300 листов ходатайства по делу"

0
Обсудить

Сегодня будут рассмотрены апелляции полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева, форварда "Зенита" Александра Кокорина и его брата Кирилла, а также детского тренера Александра Протасовицкого на заключение под стражу до 8 апреля.

"Считаю предыдущее решение суда незаконным и необоснованным. В материалах дела кроме показаний потерпевших никаких доводов не содержится. Мы составили 300 листов ходатайства", – заявил адвокат Александра Кокорина Андрей Ромашов.

Суд над Кокориным и Мамаевым. Опять! Live!

Опрос

Кокорин и Мамаев остаются в СИЗО до апреля 2019-го. Справедливо?
Обсудить
голосовать
0
Обсудить
Загрузка...
Материалы сюжета: Кокорин и Мамаев. Главное о скандале
Материалы других СМИ