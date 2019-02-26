Адвокат Кокорина: "Мы составили 300 листов ходатайства по делу"

Сегодня будут рассмотрены апелляции полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева, форварда "Зенита" Александра Кокорина и его брата Кирилла, а также детского тренера Александра Протасовицкого на заключение под стражу до 8 апреля.
"Считаю предыдущее решение суда незаконным и необоснованным. В материалах дела кроме показаний потерпевших никаких доводов не содержится. Мы составили 300 листов ходатайства", – заявил адвокат Александра Кокорина Андрей Ромашов.
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Кокорин и Мамаев остаются в СИЗО до апреля 2019-го. Справедливо?
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