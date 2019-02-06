Адвокат Кокорина ходатайствует о приобщении к материалам дела документов о наличии на счете матери футболиста 10 миллионов рублей

Сейчас в московском Тверском районном суде рассматривается ходатайство о продлении срока заключения под стражей нападающего "Зенита" Александра Кокорина, его младшего брата Кирилла, полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева, а также детского тренера Александра Протасовицкого.

Они обвиняются в нападении на чиновников Дениса Пака и Сергея Гайсина, а также водителя ведущей "Первого канала" Ольги Ушаковой – Виталия Соловчука.

Адвокат Кокорина Андрей Ромашов ходатайствует о приобщении документов о состоянии здоровья Кокорина и о наличии на счете матери футболиста Светланы 10 миллионов рублей в качестве залога. Напомним, что документы о средствах на счете уже были приобщены к материалам дела ранее.

Суд над Кокориным и Мамаевым. Live!