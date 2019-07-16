Адвокат бывшей жены Глушакова: "Он стал холостяком. Налетайте, девчонки"

Адвокат бывшей жены полузащитника "Ахмата" Дениса Глушакова Дарьи Сергей Жорин сообщил в Twitter, что футболист официально оформил развод.

- Денис Глушаков снова проиграл суд, - написал Жорин. - Только что апелляционная инстанция Мосгорсуда решила, что Денис таки будет платить 1/3 всего своего дохода на содержание детей и 100 тысяч рублей на содержание Дарьи.

Но есть и хорошая для него новость - 30 мин назад он стал холостяком. Налетайте девчонки. В первой инстанции Глушаков предлагал на содержание детей 300 тысяч рублей, сегодня настаивал, что больше 55 тысяч рублей платить не готов. Но суд решил иначе.

Глушаков из-за повреждения пропустил матч 1-го тура РПЛ, в котором грозненский клуб обыграл "Краснодар" со счетом 1:0.

Денис Глушаков снова проиграл суд. Только что апелляционная инстанция МосГорСуда решила, что Денис таки будет платить 1/3 всего своего дохода на содержание детей и 100тр на содержание Дарьи. Но есть и хорошая для него новость - 30 мин назад он стал холостяком. Налетайте девчонки — Сергей Жорин (@Zhorin_Sergei) July 16, 2019

"А теперь дискотека", - добавил адвокат.