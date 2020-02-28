Адиль Рами: «Женитьба сейчас не мой приоритет»

Французский защитник «Сочи» Адиль Рами отметил, что не планирует искать себе русскую жену, а настроен прежде всего на футбол.

В пятницу «Сочи» представил своих новичков: нападающего Александра Кокорина и Рами. По словам последнего, ему очень понравился город Сочи, который «внешне напоминает Калифорнию».

- Я предпочитаю оставаться в тени, просто играть в футбол, а там уже как сложится. Женитьба сейчас не мой приоритет, — цитирует «РИА Новости» Рами.

Самый сложный период в карьере? Было очень сложно в «Фенербахче», потому что после чемпионата мира были очень завышенные ожидания от меня, и нужно было подтверждать эти ожидания.