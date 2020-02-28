РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    РПЛ

Адиль Рами: «Женитьба сейчас не мой приоритет»

16:53
Теги:

Французский защитник «Сочи» Адиль Рами отметил, что не планирует искать себе русскую жену, а настроен прежде всего на футбол.

В пятницу «Сочи» представил своих новичков: нападающего Александра Кокорина и Рами. По словам последнего, ему очень понравился город Сочи, который «внешне напоминает Калифорнию».

- Я предпочитаю оставаться в тени, просто играть в футбол, а там уже как сложится. Женитьба сейчас не мой приоритет, — цитирует «РИА Новости» Рами.

Самый сложный период в карьере? Было очень сложно в «Фенербахче», потому что после чемпионата мира были очень завышенные ожидания от меня, и нужно было подтверждать эти ожидания.

Дополнительная информация:

https://rsport.ria.ru/20200228/1565340328.html

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир