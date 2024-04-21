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Адиев: «Случайно узнал, что команда решила сходить в ресторан поговорить. «Ахмат» на правильном пути»

Алина Савинова
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Главный тренер «Ахмата» Магомед Адиев рассказал, что происходило в раздевалке команды после победы над ЦСКА (2:1) в 25-м туре РПЛ.

«Вообще считаю, что в раздевалке всегда должен говорить один человек — главный тренер. Поэтому в раздевалке занимался своими прямыми обязанностями. Я поблагодарил ребят за победу, поздравил и сказал, что они стали коллективом. Ребята выиграли матч не на поле, а 3-4 дня тому назад, когда я случайно узнал, что команда сама решила собраться и сходить в ресторан поговорить. Когда я это узнал, понял, что «Ахмат» на правильном пути. Они становятся коллективом», — цитирует Адиева Sport24.

Адиев возглавил «Ахмат» в апреле 2024 года. На данный момент грозненская команда занимает 14-е место в турнирной таблице РПЛ с 23 очками.

Источник: Sport24
Магомед Адиев
Футбол
РПЛ
ФК Ахмат
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 24 15 5 4 44-20 50
2
 Краснодар 24 13 7 4 38-23 46
3
 Динамо 24 11 8 5 40-32 41
4
 Локомотив 24 9 11 4 39-32 38
5
 ЦСКА 24 9 10 5 44-33 37
6
 Кр. Советов 24 10 6 8 42-35 36
7
 Спартак 23 10 5 8 29-28 35
8
 Ростов 23 9 7 7 35-33 34
9
 Рубин 24 9 6 9 21-30 33
10
 Пари НН 24 8 4 12 22-30 28
11
 Факел 24 6 8 10 19-27 26
12
 Оренбург 24 6 8 10 27-31 26
13
 Урал 24 6 6 12 24-38 24
14
 Балтика 24 6 5 13 23-28 23
15
 Ахмат 24 6 5 13 23-37 23
16
 Сочи 24 4 7 13 26-39 19
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19.04 19:00
Краснодар – Факел
 2 : 0
20.04 14:00
Рубин – Локомотив
 1 : 1
20.04 16:30
Балтика – Кр. Советов
 2 : 1
20.04 19:30
ЦСКА – Ахмат
 1 : 2
21.04 14:00
Пари НН – Динамо
 1 : 4
21.04 16:15
Зенит – Оренбург
 1 : 0
21.04 18:15
Сочи – Урал
 2 : 2
21.04 20:30
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Матео Кассьерра

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Джон Кордоба

Краснодар

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Константин Тюкавин

Динамо

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П
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Максим Глушенков

Локомотив

 10
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Константин Тюкавин

Динамо

 7
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Спартак

 6
И К Ж
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да Силва Виллиан Роша

ЦСКА

 20 1 8
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