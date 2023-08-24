Адиев о 90-х: «В Москве за продуктами выходил из дома, а меня два раза в милицию забирали»

Главный тренер сборной Казахстана Магомед Адиев в интервью обозревателю «СЭ» рассказал, с чем столкнулся в столице в конце 1990-х, когда недолго выступал за «Спартак».

— Если я сейчас спокойный человек, — как мне говорят, — то раньше был вспыльчивым. Было непростое время, взаимоотношения России и Чечни были напряженными. Даже за продуктами выходил из дома, а меня два раза в милицию забирали. Говорю: «Я футболист «Спартака», вышел купить продуктов!» — «Забираем до выяснения обстоятельств». Звоню администратору команды Александру Хаджи, он едет и меня вытаскивает.

Эта атмосфера на меня давила, раздражала. Ничего уже не хотелось. И я действительно начал дурака валять! Сказал: «Хочу вернуться на Кавказ и играть за «Анжи». Мне не хватило ментальности, которая у игрока должна быть, чтобы соответствовать «Спартаку». На тот момент я оказался очень слабым человеком, — сказал Адиев «СЭ».

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