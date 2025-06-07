Адиев пока не знает, останется ли Сергеев в «Крыльях»

Новый главный тренер «Крыльев Советов» Магомед Адиев не уверен, что нападающий Иван Сергеев продолжит карьеру в самарском клубе.

— У вас есть уверенность, что Иван Сергеев останется в клубе? На него наверняка есть спрос в РПЛ?

— На Ивана действительно есть спрос. Пока нет уверенности, уйдет он или останется. Если поступит предложение, которое устроит клуб и футболиста, я не сторонник того, чтобы удерживать игрока. Понятно, что мне как тренеру интересно было бы поработать с Ваней. Но как в итоге все повернется... Пока не знаю.

Сергеев вернулся в «Крылья Советов» перед сезоном-2024/25. Форвард забил 9 голов и сделал 2 результативные передачи в 25 матчах за команду во всех турнирах.