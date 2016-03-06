Букмекеры отдают предпочтение "Уфе" в матче с "Мордовией"
Сегодня тремя матчами продолжится 19-й тур чемпионата России. "Уфа" принимает "Мордовию". Встреча начнется в 14:30 по московскому времени.
Котировки букмекеров на матч "Уфа" – "Мордовия"
Коэффициент компании Winline: П1 2,25 – Н 3,05 – П2 3,47
Прогноз на матч
Алексей ИГОНИН, бывший полузащитник "Зенита" и "Сатурна":
Счет – 1:0. "Мордовия” - последняя. Это единственное, что сейчас известно о команде. А “Уфа” уже провела неплохой матч с ЦСКА. Плюс башкирский клуб будет играть дома".
Гоша ЧЕРНОВ, корреспондент отдела футбола "СЭ":
Счет – 2:0. "За зиму “Мордовия” никого не купила, зато потеряла Ле Таллека, Джало и Сысуева. У команды все еще есть проблемы с финансами, так что, боюсь, падение продолжится и весной".
Мнение Winline. Илья КОЛЕСНИКОВ:
Счет – 1:2. "Если парни из Саранска хотят остаться в премьер-лиге, то должны только побеждать".
Трансляция матча
"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча "Уфа" – "Мордовия".
Прямая трансляция матча "Уфа" – "Мордовия" – в воскресенье, 6 марта, на канале "Наш футбол".
Ориентировочные составы
"Уфа": ШЕЛИЯ - Стоцкий, Пауревич, Никитин, КАЦАЛАПОВ - Кротов, Игбун, Зинченко, Диегу - Марсинью - ХАНДЖИЧ.
"Мордовия": ЧЕБАНУ - Шитов, Рыков, НАХУШЕВ, Тишкин - МАХМУДОВ, Стеванович - Дудиев, Власов, Мухаметшин - Луценко.
ПОТЕРИ: Засеев (травм.) - Перендия (травм.).
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|4
|4
|0
|0
|14-0
|12
|
2
|Динамо
|4
|3
|0
|1
|8-3
|9
|
3
|Локомотив
|4
|3
|0
|1
|11-5
|9
|
4
|ЦСКА
|4
|2
|1
|1
|9-3
|7
|
5
|Спартак
|4
|2
|1
|1
|6-3
|7
|
6
|Пари НН
|4
|2
|0
|2
|4-7
|6
|
7
|Краснодар
|4
|1
|3
|0
|3-2
|6
|
8
|Оренбург
|4
|1
|2
|1
|5-7
|5
|
9
|Ростов
|4
|1
|2
|1
|4-7
|5
|
10
|Химки
|4
|1
|1
|2
|5-7
|4
|
11
|Акрон
|4
|1
|1
|2
|6-7
|4
|
12
|Рубин
|4
|1
|1
|2
|7-10
|4
|
13
|Кр. Советов
|4
|1
|0
|3
|3-10
|3
|
14
|Ахмат
|4
|0
|3
|1
|1-6
|3
|
15
|Динамо Мх
|4
|0
|2
|2
|1-4
|2
|
16
|Факел
|4
|0
|1
|3
|1-7
|1
|17.08
|17:00
|
Динамо – Кр. Советов
|- : -
|17.08
|19:30
|
Ростов – Оренбург
|- : -
|18.08
|15:00
|
Химки – Зенит
|- : -
|18.08
|17:30
|
ЦСКА – Локомотив
|- : -
|18.08
|17:30
|
Спартак – Факел
|- : -
|18.08
|20:00
|
Краснодар – Пари НН
|- : -
|19.08
|17:30
|
Акрон – Рубин
|- : -
|19.08
|20:00
|
Динамо Мх – Ахмат
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|7
|
|
Игорь Дивеев
ЦСКА
|4
|
|
Педро
Зенит
|3
|П
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|6
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|4
|
|
Бителло
Динамо
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Евгений Марков
Факел
|2
|1
|0
|
|
Даниил Фомин
Динамо
|3
|1
|0
|
|
Сергей Брызгалов
Факел
|1
|0
|0