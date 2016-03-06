Букмекеры отдают предпочтение "Уфе" в матче с "Мордовией"

Сегодня тремя матчами продолжится 19-й тур чемпионата России. "Уфа" принимает "Мордовию". Встреча начнется в 14:30 по московскому времени.

Котировки букмекеров на матч "Уфа" – "Мордовия"

Коэффициент компании Winline: П1 2,25 – Н 3,05 – П2 3,47

Прогноз на матч

Алексей ИГОНИН, бывший полузащитник "Зенита" и "Сатурна":

Счет – 1:0. "Мордовия” - последняя. Это единственное, что сейчас известно о команде. А “Уфа” уже провела неплохой матч с ЦСКА. Плюс башкирский клуб будет играть дома".

Гоша ЧЕРНОВ, корреспондент отдела футбола "СЭ":

Счет – 2:0. "За зиму “Мордовия” никого не купила, зато потеряла Ле Таллека, Джало и Сысуева. У команды все еще есть проблемы с финансами, так что, боюсь, падение продолжится и весной".

Мнение Winline. Илья КОЛЕСНИКОВ:

Счет – 1:2. "Если парни из Саранска хотят остаться в премьер-лиге, то должны только побеждать".

Трансляция матча

"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча "Уфа" – "Мордовия".

Прямая трансляция матча "Уфа" – "Мордовия" – в воскресенье, 6 марта, на канале "Наш футбол".

Ориентировочные составы

"Уфа": ШЕЛИЯ - Стоцкий, Пауревич, Никитин, КАЦАЛАПОВ - Кротов, Игбун, Зинченко, Диегу - Марсинью - ХАНДЖИЧ.

"Мордовия": ЧЕБАНУ - Шитов, Рыков, НАХУШЕВ, Тишкин - МАХМУДОВ, Стеванович - Дудиев, Власов, Мухаметшин - Луценко.

ПОТЕРИ: Засеев (травм.) - Перендия (травм.).