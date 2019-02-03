19:25 | Футбол — РПЛ

72-летний Семин в полном порядке! Перепасовка с Миранчуками: видео

Обсудить
1

Пресс-служба "Локомотива" опубликовала видео тренировки главного тренера Юрия Семина с братьями Алексеем и Антоном Миранчуками на зимнем сборе. Специалист не отставал от близнецов, продемонстрировав неплохие навыки обращения с мячом. Антон пошутил: "Три брата-близнеца: двум по 24, одному 72". 

На самом деле Семину 71 год, а 72 исполнится в мае.

 

Обсудить
1
Загрузка...
Материалы других СМИ