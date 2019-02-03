72-летний Семин в полном порядке! Перепасовка с Миранчуками: видео

Пресс-служба "Локомотива" опубликовала видео тренировки главного тренера Юрия Семина с братьями Алексеем и Антоном Миранчуками на зимнем сборе. Специалист не отставал от близнецов, продемонстрировав неплохие навыки обращения с мячом. Антон пошутил: "Три брата-близнеца: двум по 24, одному 72".

На самом деле Семину 71 год, а 72 исполнится в мае.