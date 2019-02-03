72-летний Семин в полном порядке! Перепасовка с Миранчуками: видео

Пресс-служба "Локомотива" опубликовала видео тренировки главного тренера Юрия Семина с братьями Алексеем и Антоном Миранчуками на зимнем сборе. Специалист не отставал от близнецов, продемонстрировав неплохие навыки обращения с мячом. Антон пошутил: "Три брата-близнеца: двум по 24, одному 72".
На самом деле Семину 71 год, а 72 исполнится в мае.
"Два брата-близнеца: одному 24 года, другому – 72" 😀– ФК Локомотив (@fclokomotiv) 3 февраля 2019 г.
Юрий Палыч в полном порядке 🔝#РЖДТренировочныеСборы 🇪🇸 pic.twitter.com/M5Lsdc8Ae3
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