Славолюб Муслин: "В межсезонье "Краснодар" покинут 4-5 игроков"

Главный тренер "Краснодара" Славолюб Муслин после матча 29-го тура премьер-лиги со "Спартаком" заметил, что в этом сезоне его команда показывает более качественый футбол, чем в прошлом, передает корреспондент "СЭ" Александр ПРОСВЕТОВ.

- Будет ли "Краснодар" укреплять в межсезонье состав?

- Обязательно. Это нужно делать каждый год. 4-5 человек покинут команду.

- Выделите трех лучших, на ваш взгляд, игроков "Краснодара" в сезоне.

- Это сложно сделать. Во-первых, Вандерсон, который забил 13 голов, во-вторых, Жоаузинью, который и голевые передачи делал, и мячи забивал. Наконец, может быть, наш капитан Мартынович. Есть еще Дринчич, но он много игр пропустил, есть Марсиу... Пожалуй, все-таки те трое, которых я назвал.

- Владелец клуба не любит говорить о целях на сезон. Но мы понимаем, что ставится задача сыграть лучше, чем сезоном ранее. Вы довольны результатами чемпионата?

- Налицо некоторый парадокс: команда набрала на четыре очка больше, чем годом ранее (просьба проверить), остался еще один матч, в котором мы сыграем честно, как и на протяжении всего сезона. Мы показывали в этом сезоне более качественный футбол, обыграли некоторые команды из первой восьмерки - "Локомотив", "Рубин", "Анжи". Да, сезоном я доволен.