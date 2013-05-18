Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Таблица переходов
Зимний Кубок РПЛ 2024
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

18 мая 2013, 22:31

Славолюб Муслин: "В межсезонье "Краснодар" покинут 4-5 игроков"

Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Главный тренер "Краснодара" Славолюб Муслин после матча 29-го тура премьер-лиги со "Спартаком" заметил, что в этом сезоне его команда показывает более качественый футбол, чем в прошлом, передает корреспондент "СЭ" Александр ПРОСВЕТОВ.

- Будет ли "Краснодар" укреплять в межсезонье состав?

- Обязательно. Это нужно делать каждый год. 4-5 человек покинут команду.

- Выделите трех лучших, на ваш взгляд, игроков "Краснодара" в сезоне.

- Это сложно сделать. Во-первых, Вандерсон, который забил 13 голов, во-вторых, Жоаузинью, который и голевые передачи делал, и мячи забивал. Наконец, может быть, наш капитан Мартынович. Есть еще Дринчич, но он много игр пропустил, есть Марсиу... Пожалуй, все-таки те трое, которых я назвал.

- Владелец клуба не любит говорить о целях на сезон. Но мы понимаем, что ставится задача сыграть лучше, чем сезоном ранее. Вы довольны результатами чемпионата?

- Налицо некоторый парадокс: команда набрала на четыре очка больше, чем годом ранее (просьба проверить), остался еще один матч, в котором мы сыграем честно, как и на протяжении всего сезона. Мы показывали в этом сезоне более качественный футбол, обыграли некоторые команды из первой восьмерки - "Локомотив", "Рубин", "Анжи". Да, сезоном я доволен.

3
Читайте также
Родители фигуристов обвинили тренера Анну Леванди в насилии
Игрок московского «Динамо» подал заявление в полицию на экс-волейболиста «Кузбасса» из-за долга
Песков назвал позорными и стыдными оскорбления Байдена в адрес Путина
Шойгу вручил участникам СВО медали «Золотая Звезда»
В Воронеже возбуждено дело в отношении выбросившей сына из окна девушки
Российские хакеры рассекретили военкомов Украины и нашли среди них любителей БДСМ
Популярное видео
РПЛ: видео голов 18-го тура 10 декабря
РПЛ: видео голов 18-го тура 9 декабря
РПЛ: видео голов 18-го тура 8 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 4 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 3 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 2 декабря
РПЛ: видео голов 16-го тура 26 ноября
РПЛ: видео голов 16-го тура 25 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 12 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 11 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 6 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 5 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 4 ноября
РПЛ: видео голов 13-го тура 29 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 28 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 27 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 22 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 21 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 8 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 7 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 1 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 30 сентября
РПЛ: видео голов 10-го тура 29 сентября
Селихов: троллинг с Соболевым, ошибки прошлого сезона
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
Материалы сюжета: 29-й тур премьер-лиги
Евгений Гинер: "Может быть, Дзагоев имел в виду барбарисовые конфеты?"
Мариу Фернандес успешно прооперирован
Олег Романцев: "Не спешил бы считать бронзу "Анжи" успехом Хиддинка"
Клубы и КДК: виноват - признай, прав - воюй
КДК РФС: "арестанты" Таганки
Чемпионский матч "стоил" ЦСКА 250 тысяч рублей
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Вагнер Лав: "Будем праздновать - имеем право!"

Роман Бабаев: "Этот матч - как весь сезон"
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
1.03 19:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
2.03 14:00
ЦСКА – Оренбург
 - : -
2.03 16:30
Краснодар – Рубин
 - : -
2.03 19:00
Ахмат – Урал
 - : -
2.03 19:30
Зенит – Спартак
 - : -
3.03 14:00
Пари НН – Факел
 - : -
3.03 16:30
Динамо – Локомотив
 - : -
3.03 19:00
Балтика – Сочи
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 14
Бенхамин Гарре

Бенхамин Гарре

Крылья Советов

 8
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 8
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 6
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 5
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 15 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 15 1 5
Виктор Мелехин

Виктор Мелехин

Ростов

 16 1 5
Вся статистика
Новости
RSS RSS
Все новости