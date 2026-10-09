Мелехин о финансовых проблемах «Ростова»: «Нам выплатили зарплаты за август»

Защитник «Ростова» Виктор Мелехин в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о финансовых проблемах клуба и долгах перед игроками.

— Появилась информация о наличии серьезных задолженностей перед игроками. Как обстоит ситуация на самом деле?

— Недавно нам выплатили зарплаты за август. То есть сейчас все плюс-минус нормально по выплатам, каких-то серьезных задолженностей перед игроками у «Ростова» нет. Я лично не жалуюсь (смеется).

— То есть вы не планировали обращаться в Палату РФС по разрешению споров?

— Нет, я не планировал обращаться туда.

— Был ли у тебя разговор с генеральным директором Андреем Чайкой? Поднимался ли вопрос о финансовом положении клуба?

— Общение было, но не у меня лично, а с командой. Знакомились друг с другом, генеральный директор рассказывал о своих планах, как видит нашу команду. Финансовый вопрос поднимался, но, думаю, это больше личный диалог с командой. Не хочу об этом говорить. Сейчас все более-менее нормально, я не жалуюсь.

После девятого тура «Ростов» занимает 12-е место с 8 очками.

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