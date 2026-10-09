Гаврилов о словах Дивеева про «Спартак»: «Этот человек далек от реальности, сильно ошибается»

Бывший футболист «Спартака» Юрий Гаврилов в разговоре с «СЭ» отреагировал на слова защитника «Зенита» Игоря Дивеева, который не считает красно-белых претендентами на чемпионство.

«Этот человек далек от реальности. Соперничество в нашем чемпионате будет до конца — каждый хочет победить. Он сильно ошибается, думая, что «Спартак» не готов бороться за чемпионство. Красно-белые не так давно побеждали «Зенит». Или он этого не помнит? Не знаю, откуда у него такая уверенность. Питерцам будет трудно с любой московской командой», — сказал Гаврилов «СЭ».

После 9 туров в РПЛ «Краснодар» занимает 1-е место в турнирной таблице, набрав 21 очко. «Спартак» (19 очков) расположился на 2-й строчке. «Зенит», с 18-ю очками, — пятый.

В субботу, 10 октября, «Краснодар» сыграет с «Зенитом» в матче 10-го тура РПЛ. Начало встречи на «Ozon Арене» — в 19.30 по московскому времени.