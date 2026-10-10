Игдисамов о зависимости ЦСКА от Кисляка: «Это нормальная ситуация»

Главный тренер ЦСКА Дмитрий Игдисамов в интервью «СЭ» высказался об игре полузащитника Матвея Кисляка.

— Что можете сказать о ничьей в матче с «Акроном» в РПЛ?

— Мы забили первыми, а потом соперник травмировал Матвея Кисляка, и мы не смогли его полноценно заменить. Потеряли нить игры, контроль, чем воспользовался «Акрон». Здесь случилось так же, как с «Рубином», когда мы здорово начали, но удаление на 11-й минуте сломало план на игру.

— Нормально ли быть настолько зависимыми от Кисляка?

— Это не только проблема ЦСКА. Посмотрите, как «Краснодар» сейчас играет без Кривцова. Какая команда с ним и без него. Или какой «Спартак» с Барко и без Барко. «Зенит» с Венделом и без Вендела тоже две разные команды. Никогда нельзя заменить по качествам и влиянию лучшего футболиста другим. Любого ключевого, системообразующего человека убираешь, и команда сильно теряет в качестве. В качестве взаимодействия в первую очередь. Поэтому это абсолютно нормальная ситуация.

Кисляк в этом сезоне провел за команду 11 матчей и отдал 3 голевые передачи. Контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2029 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 25 миллионов евро.