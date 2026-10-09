Защитник «Балтики» Шнапцев перенес операцию

Защитник «Балтики» Максим Шнапцев был прооперирован, сообщила пресс-служба калининградского клуба.

22-летний футболист получил лоскутный разрыв латерального мениска во время учебно-тренировочного сбора команды в Кратово. Защитнику понадобится минимум 4 недели на восстановление перед возвращением в общую группу.

Шнапцев перешел в «Балтику» из «Нижнего Новгорода» в июне 2026 года. В сезоне-2026/27 защитник принял участие в 4 матчах калининградцев и не отметился результативными действиями.

Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 800 тысяч евро.

«Балтика» набрала 11 очков и занимает восьмое место в турнирной таблице чемпионата России. 11 октября калининградская команда сыграет в 10-м туре РПЛ с «Ахматом» в Грозном.

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