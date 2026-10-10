Игдисамов о старте сезона ЦСКА: «Оценил бы его на четверку»

Главный тренер ЦСКА Дмитрий Игдисамов в интервью «СЭ» оценил старт сезона для команды.

— Как оцените первую часть чемпионата?

— Мы находимся в лидирующей группе, идем без поражений. Это говорит о том, что футболисты проделывают хорошую работу. Понятно, есть куда стремиться, мы можем намного лучше. Я уверен, что нам по силам играть в более качественный и сбалансированный футбол. Сейчас мы на пути к этому. Хотел бы поблагодарить штаб, который помогает, и футболистов, которые приняли нас, наши идеи и помогают реализовывать их на поле. Впереди еще непочатый край работы. Команда от игры к игре прибавляет в понимании того, что мы хотим видеть; в функциональных и тактических возможностях. Если оценивать старт сезона, я бы поставил четверочку. Нам есть куда расти.

Игдисамов возглавил ЦСКА после ухода швейцарского специалиста Фабио Челестини. Ранее российский тренер работал в системе армейского клуба, а весной 2026 года вошел в штаб основной команды. Сначала Игдисамов получил должность исполняющего обязанности главного тренера, а затем был утвержден на постоянной основе.

После девяти туров сезона-2026/27 ЦСКА занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 19 очков.