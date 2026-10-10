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Главный тренер «Ростова» Дмитрий Кириченко: комментарий о матче против «Акрона» в РПЛ

Кириченко — о матче «Ростова» с «Акроном»: «Самое главное — это победный результат»

Алина Савинова

Главный тренер «Ростова» Дмитрий Кириченко оценил матч против «Акрона» в 10-м туре чемпионата России.

В пятницу ростовчане дома обыграли соперника со счетом 1:0. «Ростов» провел первый матч под руководством Кириченко, который сменил на посту главного тренера команды Джонатана Альбу.

«Самое главное, что я хотел увидеть, — это победный результат. И, к счастью, получилось. Что касается качества игры, есть более-менее удовлетворение от 60-65 минут. Потом, к сожалению, нам приходилось делать замены. Во второй половине второго тайма «Акрон» стал нас давить. Не удавалось в контратаках использовать пространство, которое было. Но, учитывая ситуацию в таблице, это очень важные три очка», — сказал Кириченко на пресс-конференции, видео которой опубликовано в соцсетях «Ростова».

Также специалист ответил на вопрос о том, какой он хотел бы видеть свою команду.

«Нам надо идти от ступени к ступени. Это первая игра — понятно, что и для меня это был волнительный эпизод возвращения в «Ростов» в качестве тренера. Сейчас о дальнейших грандиозных планах нет смысла говорить. У нас есть каждая следующая игра, будем играть на результат и пытаться победить», — добавил он.

«Ростов» с 11 очками занимает девятое место в турнирной таблице РПЛ. 14 октября команда сыграет в FONBET Кубке России против ЦСКА, а 18 октября встретится в чемпионате с «Балтикой».

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Дмитрий Кириченко
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ФК Ростов
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 9 6 3 0 14-7 21
2
 Спартак 9 6 1 2 16-7 19
3
 Динамо 9 6 1 2 14-8 19
4
 ЦСКА 9 5 4 0 15-9 19
5
 Зенит 9 6 0 3 19-9 18
6
 Динамо Мх 9 4 0 5 15-16 12
7
 Рубин 9 2 6 1 12-11 12
8
 Балтика 9 3 2 4 14-12 11
9
 Ростов 10 3 2 5 11-17 11
10
 Крылья Советов 9 2 5 2 13-14 11
11
 Ахмат 9 2 4 3 13-13 10
12
 Оренбург 9 1 6 2 7-10 9
13
 Акрон 10 1 5 4 11-19 8
14
 Локомотив 9 1 4 4 8-11 7
15
 Родина 9 1 2 6 10-22 5
16
 Факел 9 0 3 6 6-13 3
Результаты / календарь
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30 тур
9.10 19:30 Ростов – Акрон 1 : 0
10.10 13:00 Оренбург – Динамо Мх - : -
10.10 15:15 Факел – Локомотив - : -
10.10 17:30 Крылья Советов – Спартак - : -
10.10 19:30 Краснодар – Зенит - : -
11.10 14:00 Ахмат – Балтика - : -
11.10 16:30 ЦСКА – Родина - : -
11.10 19:30 Рубин – Динамо - : -
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ЖК
Г
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 7
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 6
Гамид Агаларов
Гамид Агаларов

Динамо Мх

 5
П
Педро
Педро

Зенит

 4
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Юрий Горшков
Юрий Горшков

Крылья Советов

 3
И К Ж
Георгий Мелкадзе
Георгий Мелкадзе

Ахмат

 8 1 3
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 8 1 2
Матеус Рейс
Матеус Рейс

ЦСКА

 3 1 1
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