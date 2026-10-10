Кириченко — о матче «Ростова» с «Акроном»: «Самое главное — это победный результат»

Главный тренер «Ростова» Дмитрий Кириченко оценил матч против «Акрона» в 10-м туре чемпионата России.

В пятницу ростовчане дома обыграли соперника со счетом 1:0. «Ростов» провел первый матч под руководством Кириченко, который сменил на посту главного тренера команды Джонатана Альбу.

«Самое главное, что я хотел увидеть, — это победный результат. И, к счастью, получилось. Что касается качества игры, есть более-менее удовлетворение от 60-65 минут. Потом, к сожалению, нам приходилось делать замены. Во второй половине второго тайма «Акрон» стал нас давить. Не удавалось в контратаках использовать пространство, которое было. Но, учитывая ситуацию в таблице, это очень важные три очка», — сказал Кириченко на пресс-конференции, видео которой опубликовано в соцсетях «Ростова».

Также специалист ответил на вопрос о том, какой он хотел бы видеть свою команду.

«Нам надо идти от ступени к ступени. Это первая игра — понятно, что и для меня это был волнительный эпизод возвращения в «Ростов» в качестве тренера. Сейчас о дальнейших грандиозных планах нет смысла говорить. У нас есть каждая следующая игра, будем играть на результат и пытаться победить», — добавил он.

«Ростов» с 11 очками занимает девятое место в турнирной таблице РПЛ. 14 октября команда сыграет в FONBET Кубке России против ЦСКА, а 18 октября встретится в чемпионате с «Балтикой».

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