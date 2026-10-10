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Игдисамов о Данилове: «Самый физически одаренный футболист, с кем я работал»

Константин Белов
Корреспондент
Дмитрий Игдисамов.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Главный тренер ЦСКА Дмитрий Игдисамов в интервью «СЭ» поделился мнением об игре защитника Кирилла Данилова.

«Кирилл — самый физически одаренный футболист, с кем я работал. За всю мою тренерскую карьеру. Это чистая мощь: рост 198 сантиметров, сумасшедшая скорость, силовые способности, феноменальные физические данные. На это накладывается хорошее техническое оснащение и понимание игры. Плюс правильная ментальность. Он не звездится, очень спокоен, хладнокровен, настроен на самосовершенствование, хочет расти. Именно с этим связываю его прогресс. Понятно, здесь хорошо поработали академия и молодежная команда, особенно Максим Эдуардович Боков, который отвечал за оборону. При нем Кирилл очень сильно прогрессировал. Надеюсь, на этом не остановится. Сейчас он играет не без ошибок, но парню всего 19 лет. Есть куда расти. Очень важно, чтобы посторонние околофутбольные вопросы и интерес со стороны не сбивали его с пути. Ему нужно закрепиться в ЦСКА, поиграть здесь, получить опыт. Здесь он игрок стартового состава, воспитанник, мы на него рассчитываем. Он будет получать игровое время, пускай набьет шишки. Уехать за границу всегда успеет», — сказал Игдисамов «СЭ».

Данилов провел в этом сезоне 9 матчей и забил 1 гол. Контракт игрока с клубом рассчитан до декабря 2029 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 7 миллионов евро.

Дмитрий Игдисамов.«Сладко мне не было... Судьба побила хорошо, и это закалило характер». Откровенное интервью Игдисамова
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Кирилл Данилов
ФК ЦСКА (Москва)
Дмитрий Игдисамов
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Португалия — Норвегия: Лига наций, 4-й тур, видеообзор матча
Нидерланды — Сербия: Лига наций, 4-й тур, видеообзор матча
Нидерланды — Сербия: Лига наций, 4-й тур, видеообзор матча
Уэльс — Дания: Лига наций, 4-й тур, видеообзор матча
Уэльс — Дания: Лига наций, 4-й тур, видеообзор матча
Греция — Германия: Лига наций, 4-й тур, видеообзор матча
Греция — Германия: Лига наций, 4-й тур, видеообзор матча
«Велес» — «Волга»: ФНЛ, 21-й тур, видеообзор матча
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Игдисамов о зависимости ЦСКА от Кисляка: «Это нормальная ситуация»
Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 9 6 3 0 14-7 21
2
 Спартак 9 6 1 2 16-7 19
3
 Динамо 9 6 1 2 14-8 19
4
 ЦСКА 9 5 4 0 15-9 19
5
 Зенит 9 6 0 3 19-9 18
6
 Динамо Мх 9 4 0 5 15-16 12
7
 Рубин 9 2 6 1 12-11 12
8
 Балтика 9 3 2 4 14-12 11
9
 Ростов 10 3 2 5 11-17 11
10
 Крылья Советов 9 2 5 2 13-14 11
11
 Ахмат 9 2 4 3 13-13 10
12
 Оренбург 9 1 6 2 7-10 9
13
 Акрон 10 1 5 4 11-19 8
14
 Локомотив 9 1 4 4 8-11 7
15
 Родина 9 1 2 6 10-22 5
16
 Факел 9 0 3 6 6-13 3
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30 тур
9.10 19:30 Ростов – Акрон 1 : 0
10.10 13:00 Оренбург – Динамо Мх - : -
10.10 15:15 Факел – Локомотив - : -
10.10 17:30 Крылья Советов – Спартак - : -
10.10 19:30 Краснодар – Зенит - : -
11.10 14:00 Ахмат – Балтика - : -
11.10 16:30 ЦСКА – Родина - : -
11.10 19:30 Рубин – Динамо - : -
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ЖК
Г
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 7
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 6
Гамид Агаларов
Гамид Агаларов

Динамо Мх

 5
П
Педро
Педро

Зенит

 4
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Юрий Горшков
Юрий Горшков

Крылья Советов

 3
И К Ж
Георгий Мелкадзе
Георгий Мелкадзе

Ахмат

 8 1 3
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 8 1 2
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