Игдисамов о Данилове: «Самый физически одаренный футболист, с кем я работал»

Главный тренер ЦСКА Дмитрий Игдисамов в интервью «СЭ» поделился мнением об игре защитника Кирилла Данилова.

«Кирилл — самый физически одаренный футболист, с кем я работал. За всю мою тренерскую карьеру. Это чистая мощь: рост 198 сантиметров, сумасшедшая скорость, силовые способности, феноменальные физические данные. На это накладывается хорошее техническое оснащение и понимание игры. Плюс правильная ментальность. Он не звездится, очень спокоен, хладнокровен, настроен на самосовершенствование, хочет расти. Именно с этим связываю его прогресс. Понятно, здесь хорошо поработали академия и молодежная команда, особенно Максим Эдуардович Боков, который отвечал за оборону. При нем Кирилл очень сильно прогрессировал. Надеюсь, на этом не остановится. Сейчас он играет не без ошибок, но парню всего 19 лет. Есть куда расти. Очень важно, чтобы посторонние околофутбольные вопросы и интерес со стороны не сбивали его с пути. Ему нужно закрепиться в ЦСКА, поиграть здесь, получить опыт. Здесь он игрок стартового состава, воспитанник, мы на него рассчитываем. Он будет получать игровое время, пускай набьет шишки. Уехать за границу всегда успеет», — сказал Игдисамов «СЭ».

Данилов провел в этом сезоне 9 матчей и забил 1 гол. Контракт игрока с клубом рассчитан до декабря 2029 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 7 миллионов евро.