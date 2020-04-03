47 лет исполняется Игорю Симутенкову

Сегодня исполняется 47 лет бывшему нападающему московского «Динамо», лучшему бомбардиру чемпионата России 1994 года Игорю Симутенкову. Он родился 3 апреля 1973 года в Москве.

Симутенков начал свою профессиональную карьеру в московском «Динамо», также играл в Италии, Испании и США, выступал за сборную России. В 2007 году начал тренерскую карьеру, работал в сборной России ассистентом главного тренера, а также в «Зените», где с 2017 года занимает аналогичную должность.