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47 лет исполняется Игорю Симутенкову

09:40
Игорь Симутенков. Фото ФК «Зенит»
Игорь Симутенков. Фото ФК «Зенит»
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Сегодня исполняется 47 лет бывшему нападающему московского «Динамо», лучшему бомбардиру чемпионата России 1994 года Игорю Симутенкову. Он родился 3 апреля 1973 года в Москве.

Симутенков начал свою профессиональную карьеру в московском «Динамо», также играл в Италии, Испании и США, выступал за сборную России. В 2007 году начал тренерскую карьеру, работал в сборной России ассистентом главного тренера, а также в «Зените», где с 2017 года занимает аналогичную должность.

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