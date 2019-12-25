18-летний полузащитник Школик подписал новый контракт с «Динамо»

Полузащитник Игорь Школик подписал новый контракт с «Динамо», сообщает официальный сайт клуба.

— Подписание контракта с родным клубом — радостное событие для меня, — сказал 18-летний хавбек. — Этот факт, несомненно, прибавляет мне мотивации и желания еще больше работать над собой, расти как футболист. Спасибо «Динамо» за веру в меня. Теперь могу полностью сконцентрироваться на футболе. Сразу для себя решил, что хочу остаться здесь. Моя главная цель — закрепиться в главной команде «Динамо». А это возможно, если постоянно прогрессируешь и совершенствуешь свое мастерство. Буду стремиться к этому.

? Игорь Школик подписал новый контракт с «Динамо»: https://t.co/dX3MuxwJ5e pic.twitter.com/dDwwKlP5P9 — FC Dynamo Moscow (@FCDM_official) December 25, 2019

В молодежном первенстве сезона-2019/20 18-летний полузащитник провел за «Динамо» 18 матчей и забил 7 мячей. Также он защищает цвета юношеской сборной России U-18.