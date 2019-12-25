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18-летний полузащитник Школик подписал новый контракт с «Динамо»

21:14
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Полузащитник Игорь Школик подписал новый контракт с «Динамо», сообщает официальный сайт клуба.

— Подписание контракта с родным клубом — радостное событие для меня, — сказал 18-летний хавбек. —  Этот факт, несомненно, прибавляет мне мотивации и желания еще больше работать над собой, расти как футболист. Спасибо «Динамо» за веру в меня. Теперь могу полностью сконцентрироваться на футболе. Сразу для себя решил, что хочу остаться здесь. Моя главная цель — закрепиться в главной команде «Динамо». А это возможно, если постоянно прогрессируешь и совершенствуешь свое мастерство. Буду стремиться к этому.

В молодежном первенстве сезона-2019/20 18-летний полузащитник провел за «Динамо» 18 матчей и забил 7 мячей. Также он защищает цвета юношеской сборной России U-18.

Дополнительная информация

http://fcdynamo.ru/news/events/?id_4=14962

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