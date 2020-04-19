17 лет назад Ширл забил первый гол за «Зенит». Через 4 года он забьет главный мяч в карьере

Сегодня исполнилось ровно 17 лет дебютному голу Радека Ширла за «Зенит». Чешский полузащитник реализовал штрафной в матче с «Рубином», воспользовавшись рикошетом от стенки.

Гол стал единственным в матче, «Зенит» победил 1:0.

#ВЭтотДень 17 лет назад Радек Ширл забил свой первый гол в нашей Лиге, который стал победным для «Зенита» в матче с «Рубином» ?



Как это было — смотрите в нашем ретро-обзоре ?#ИсторияРПЛ #РПЛтопчик #Зенит #Рубин #ЗенитРубин #РПЛ pic.twitter.com/3V5tjhxenU — Тинькофф Российская Премьер-Лига (@premierliga) April 19, 2020

Ширл выступал в «Зените» с 2003 по 2010 год. В сезоне-2007 он оформил золотой гол в ворота «Сатурна», принеся «Зениту» первое чемпионство в российской истории.