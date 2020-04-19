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17 лет назад Ширл забил первый гол за «Зенит». Через 4 года он забьет главный мяч в карьере

16:51
Радек Ширл. Фото "СЭ"
Радек Ширл. Фото "СЭ"
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Сегодня исполнилось ровно 17 лет дебютному голу Радека Ширла за «Зенит». Чешский полузащитник реализовал штрафной в матче с «Рубином», воспользовавшись рикошетом от стенки.

Гол стал единственным в матче, «Зенит» победил 1:0.

Ширл выступал в «Зените» с 2003 по 2010 год. В сезоне-2007 он оформил золотой гол в ворота «Сатурна», принеся «Зениту» первое чемпионство в российской истории.

Зенит — Рубин

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