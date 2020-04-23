14 лет назад «Локо» и «Рубин» выдали убийственный матч с 8 голами и двумя хет-триками

Сегодня исполнилось ровно 14 лет уникальному матчу в истории премьер-лиги. В игре 6-го тура чемпионата России-2006 «Локомотив» и «Рубин» забили 8 голов — 4:4.

Уникальность игры в том, что это единственный матч в истории РПЛ, в котором было оформлено сразу два хет-трика. В составе «Рубина» три мяча забил Алехандро Домингес, у «Локомотива» — Дмитрий Лоськов. Еще по мячу забили Иван Старков и Джамбулад Базаев.

Счет открыл «Рубин», «Локо» отыгрался, забил в концовке первого тайма и повел 3:1 в начале второго. «Рубин» забил три мяча с 61-й по 74-ю минуту и вновь вышел вперед. На 81-й минуте «Локо» ушел от поражения.