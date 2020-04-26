12 лет назад Дзагоев дебютировал в официальных матчах за ЦСКА

26 апреля 2008 года полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев провел первый официальный матч за команду. Он дебютировал в чемпионате России в матче с «Лучом» (3:1), заменив на 90-й минуте Вагнера Лав. Тогда футболисту было 17 лет.

29-летний футболист всю карьеру проводит в составе ЦСКА. Вместе с командой он трижды стал чемпионом России, по четыре раза выиграл Кубок и Суперкубок страны. В текущем сезон Дзагоев провел девять матчей за московских армейцев во всех турнирах.