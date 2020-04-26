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12 лет назад Дзагоев дебютировал в официальных матчах за ЦСКА

10:00
Виктор Гончаренко и Алан Дзагоев. Фото Александр Федоров. Фото Александр Федоров., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Виктор Гончаренко и Алан Дзагоев. Фото Александр Федоров. Фото Александр Федоров., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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26 апреля 2008 года полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев провел первый официальный матч за команду. Он дебютировал в чемпионате России в матче с «Лучом» (3:1), заменив на 90-й минуте Вагнера Лав. Тогда футболисту было 17 лет.

29-летний футболист всю карьеру проводит в составе ЦСКА. Вместе с командой он трижды стал чемпионом России, по четыре раза выиграл Кубок и Суперкубок страны. В текущем сезон Дзагоев провел девять матчей за московских армейцев во всех турнирах.

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