Романцев рассказал, как идет его восстановление после операции на сердце

Бывший главный тренер «Спартака» и сборной России Олег Романцев рассказал «СЭ», как проходит его восстановление после перенесенной в начале марта операции на сердце.

— Живу согласно рекомендациям врачей, которых еще раз хочу поблагодарить за все то, что они сделали для меня и делают каждый день для других, — рассказал 67-летний Романцев. — Дай им бог самим здоровья! Сейчас восстанавливаюсь после операции, прохожу регулярное обследование, гуляю по Остоженке. Иногда с братом Валерием выбираемся побродить по Сокольникам.

(Александр Львов)

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