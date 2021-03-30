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Романцев рассказал, как идет его восстановление после операции на сердце

16:03
Олег Романцев. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Олег Романцев. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Бывший главный тренер «Спартака» и сборной России Олег Романцев рассказал «СЭ», как проходит его восстановление после перенесенной в начале марта операции на сердце.

— Живу согласно рекомендациям врачей, которых еще раз хочу поблагодарить за все то, что они сделали для меня и делают каждый день для других, — рассказал 67-летний Романцев. — Дай им бог самим здоровья! Сейчас восстанавливаюсь после операции, прохожу регулярное обследование, гуляю по Остоженке. Иногда с братом Валерием выбираемся побродить по Сокольникам.

(Александр Львов)

Ответы тренера на вопросы читателей «СЭ» читайте в рубрике «Спросите у Романцева»

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