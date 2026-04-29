«Миннесота» выиграла у «Далласа» в пятом матче, Капризов набрал 3 очка
«Миннесота» переиграла «Даллас» в пятом матче первого раунда плей-офф НХЛ — 4:2. Игра прошла на арене «Американ Эйрлайнс Центр» в Далласе.
Российский нападающий «Уайлд» Кирилл Капризов забросил одну шайбу и сделал две голевые передачи. Его признали первой звездой встречи. У 29-летнего россиянина теперь 9 (2+7) очков в 5 матчах Кубка Стэнли-2026.
Другие российские игроки гостей Владимир Тарасенко и Яков Тренин сделали по одной голевой передаче.
Также у «Уайлд» голами отметились Матс Зуккарелло, Мэтт Болди и Майк Маккэррон. У «Старз» отличились Миро Хейсканен и Джейсон Робертсон.
Счет в серии 3-2 в пользу «Миннесоты». Шестой матч пройдет в пятницу, 1 мая, в Сент-Поле. Начало игры — 02:00 по московскому времени.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Айлендерс
|0
|0
|0
|0
|2
|Вашингтон
|0
|0
|0
|0
|3
|Каролина
|0
|0
|0
|0
|4
|Коламбус
|0
|0
|0
|0
|5
|Нью-Джерси
|0
|0
|0
|0
|6
|Питтсбург
|0
|0
|0
|0
|7
|Рейнджерс
|0
|0
|0
|0
|8
|Филадельфия
|0
|0
|0
|0
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Баффало
|0
|0
|0
|0
|2
|Бостон
|0
|0
|0
|0
|3
|Детройт
|0
|0
|0
|0
|4
|Монреаль
|0
|0
|0
|0
|5
|Оттава
|0
|0
|0
|0
|6
|Тампа-Бэй
|0
|0
|0
|0
|7
|Торонто
|0
|0
|0
|0
|8
|Флорида
|0
|0
|0
|0
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Виннипег
|0
|0
|0
|0
|2
|Даллас
|0
|0
|0
|0
|3
|Колорадо
|0
|0
|0
|0
|4
|Миннесота
|0
|0
|0
|0
|5
|Нэшвилл
|0
|0
|0
|0
|6
|Сент-Луис
|0
|0
|0
|0
|7
|Чикаго
|0
|0
|0
|0
|8
|Юта
|0
|0
|0
|0
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Анахайм
|0
|0
|0
|0
|2
|Ванкувер
|0
|0
|0
|0
|3
|Вегас
|0
|0
|0
|0
|4
|Калгари
|0
|0
|0
|0
|5
|Лос-Анджелес
|0
|0
|0
|0
|6
|Сан-Хосе
|0
|0
|0
|0
|7
|Сиэтл
|0
|0
|0
|0
|8
|Эдмонтон
|0
|0
|0
|0
Результаты / календарь
30.09
1.10
2.10
3.10
4.10
5.10
|30.09
|00:00
|Каролина – Флорида
|- : -
|30.09
|02:00
|Торонто – Монреаль
|- : -
|30.09
|03:00
|Бостон – Рейнджерс
|- : -
|30.09
|05:00
|Эдмонтон – Ванкувер
|- : -
|30.09
|05:30
|Вегас – Чикаго
|- : -
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