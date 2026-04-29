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29 апреля, 05:48

«Миннесота» выиграла у «Далласа» в пятом матче, Капризов набрал 3 очка

Евгений Козинов
Корреспондент
Кирилл Капризов.
Фото Imagn Images, USA Today Sports

«Миннесота» переиграла «Даллас» в пятом матче первого раунда плей-офф НХЛ — 4:2. Игра прошла на арене «Американ Эйрлайнс Центр» в Далласе.

Российский нападающий «Уайлд» Кирилл Капризов забросил одну шайбу и сделал две голевые передачи. Его признали первой звездой встречи. У 29-летнего россиянина теперь 9 (2+7) очков в 5 матчах Кубка Стэнли-2026.

Другие российские игроки гостей Владимир Тарасенко и Яков Тренин сделали по одной голевой передаче.

Также у «Уайлд» голами отметились Матс Зуккарелло, Мэтт Болди и Майк Маккэррон. У «Старз» отличились Миро Хейсканен и Джейсон Робертсон.

Счет в серии 3-2 в пользу «Миннесоты». Шестой матч пройдет в пятницу, 1 мая, в Сент-Поле. Начало игры — 02:00 по московскому времени.

НХЛ. Плей-офф. 1/4 финала конференции. Матч №5
29 апреля, 03:00. American Airlines Center (Даллас)
Даллас
Миннесота
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Кирилл Капризов
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ХК Даллас Старз
ХК Миннесота Уайлд
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30.09 03:00 Бостон – Рейнджерс - : -
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