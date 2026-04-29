«Миннесота» выиграла у «Далласа» в пятом матче, Капризов набрал 3 очка

«Миннесота» переиграла «Даллас» в пятом матче первого раунда плей-офф НХЛ — 4:2. Игра прошла на арене «Американ Эйрлайнс Центр» в Далласе.

Российский нападающий «Уайлд» Кирилл Капризов забросил одну шайбу и сделал две голевые передачи. Его признали первой звездой встречи. У 29-летнего россиянина теперь 9 (2+7) очков в 5 матчах Кубка Стэнли-2026.

Другие российские игроки гостей Владимир Тарасенко и Яков Тренин сделали по одной голевой передаче.

Также у «Уайлд» голами отметились Матс Зуккарелло, Мэтт Болди и Майк Маккэррон. У «Старз» отличились Миро Хейсканен и Джейсон Робертсон.

Счет в серии 3-2 в пользу «Миннесоты». Шестой матч пройдет в пятницу, 1 мая, в Сент-Поле. Начало игры — 02:00 по московскому времени.