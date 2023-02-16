Вьери недоволен игрой «Интера» в матче против «Сампдории»

Экс-игрок «Интера» Кристиан Вьери прокомментировал ничейный матч команды против «Сампдории» (0:0). Он недоволен тем, что команда не смогла забить ни одного гола.

«Так нельзя терять очки, такие матчи надо выигрывать со счетом 3:0, не давая сопернику шансов. Будь я на месте Лукаку или Лаутаро, то сейчас я бы настраивался забить три гола следующему сопернику, кто бы он ни был. Это должно быть именно так», — цитирует Кристиана Вьери pianetamilan.it.

«Интер» в игре с «Сампдорией» в третий раз за 10 лет не забил, нанеся 25 ударов за матч.