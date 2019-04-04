"Сассуоло" разгромил "Кьево"

"Сассуоло" выиграл у "Кьево" (4:0) в матче 30-го тура чемпионата Италии. У победителей дубль сделал Мерих Демирал, еще по мячу забили Мануэль Локателли и Доменико Берарди. У гостей в концовке пенальти не реализовал Эмануэле Джаккерини. Его удар отбил Андреа Консильи.

"Сасуоло" набрал 35 очков и занимает 11-е место. У "Кьево" 11 очков и последняя позиция. В следующем туре "Кьево" на выезде сыграет с "Болоньей", а "Сассуоло" - с "Лацио".

Чемпионат Италии

Серия А

30-й тур

"Сассуоло" - "Кьево" - 4:0 (2:0)

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