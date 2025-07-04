«Брешиа» лишилась профессионального статуса из-за долгов

«Брешиа» лишена профессионального статуса и не сможет принять участие в итальянской серии С в сезоне-2025/26, сообщается на сайте Итальянской федерации футбола (FIGC).

Причиной стали невыполненные финансовые обязательства: задолженность перед серией В в размере 1,1 миллиона евро, неоплаченные зарплаты сотрудникам, а также невнесение взноса в 350 тысяч евро для участия в серии С. На этом основании FIGC приняла решение не выдавать лицензию клубу на следующий сезон.

Ранее «Брешию» из финансовых проблем лишили 4 очков в серии B, в результате чего она вылетела в серию C.