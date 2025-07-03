Дзаньоло оштрафовали на 15 тысяч евро из-за потасовки после матча молодежки «Ромы»

Полузащитник «Галатасарая» Николо Дзаньоло, выступающий на правах аренды за «Фиорентину», был оштрафован за инцидент, произошеший в мае после матча полуфинала плей-офф молодежной лиги Италии между командой из Флоренции и «Ромой», сообщает Football-Italia.

Ранее римляне обвинили футболиста в незаконном проникновении в раздевалку и надругательстве над атрибутикой клуба. В заявлении «Ромы» также отмечалось, что Дзаньоло провоцировал игроков молодежки, без словесной перепалки ударил Маттиа Альмавиву и сильно толкнул Марко Литти, у которого были проблемы с плечом.

По информации источника, Дзаньоло выплатил штраф в размере 15 тысяч евро, однако в случае повторного нарушения правил его ждет более серьезное наказание.

Полузащитник выступает за «Фиорентину» с февраля 2025 года на правах аренды из «Галатасарая». Полузащитник также играл за «Рому» в период с 2018 по 2023 год.