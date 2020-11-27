Агент рассказал о состоянии здоровья Алексея Миранчука, сдавшего положительный тест на коронавирус
Агент Вадим Шпинев, который представляет интересы полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука рассказал «СЭ» о состоянии здоровья своего клиента.
Официальный сайт итальянского клуба сообщил, что у россиянина ковид.
— По моей информации, все в порядке, — заявил «СЭ» Шпинев. — По крайне мере, по самочувствию все нормально. А тест — это тест. (Севастиан Терлецкий)
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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