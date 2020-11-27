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Агент рассказал о состоянии здоровья Алексея Миранчука, сдавшего положительный тест на коронавирус

20:49
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Агент Вадим Шпинев, который представляет интересы полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука рассказал «СЭ» о состоянии здоровья своего клиента.

Официальный сайт итальянского клуба сообщил, что у россиянина ковид.

— По моей информации, все в порядке, — заявил «СЭ» Шпинев. — По крайне мере, по самочувствию все нормально. А тест — это тест. (Севастиан Терлецкий)

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