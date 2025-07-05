ЦСКА — «ОФК Белград»: трансляция матча начнется в 16.00 мск

ЦСКА сыграет с «ОФК Белградом» в товарищеском матче на Betboom Братском Кубке 2025 в субботу, 5 июля. Игра состоится на «ВЭБ Арене» в Москве. Начало — в 16.00 по московскому времени.

Ключевые события противостояния ЦСКА — «ОФК Белград» будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ». В прямом эфире трансляцию игры бесплатно покажут на телеканале «Матч ТВ» и сайте matchtv.ru. Также смотреть встречу можно в ретрансляции федерального канала на платформах «Кинопоиск» и Okko по платной подписке.

Товарищеские матчи. Клубы. .

05 июля 2025, 16:00. ВЭБ Арена (Москва)

Братский кубок 2025 пройдет с 30 июня по 5 июля. Участники предсезонного турнира: российские команды — «Динамо» и ЦСКА, сербские клубы — «Партизан» и ОФК.