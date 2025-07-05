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5 июля 2025, 15:45

ЦСКА — «ОФК Белград»: трансляция матча начнется в 16.00 мск

ЦСКА и «ОФК Белград» сыграют в Братском Кубке 2025 5 июля
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Игорь Акинфеев, игрок ФК ЦСКА.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

ЦСКА и «ОФК Белград» сыграют в товарищеском матче в рамках Betboom Братского Кубка 2025 в субботу, 5 июля. Игра пройдет на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве. Стартовый свисток прозвучит в 16.00 по московскому времени.

Следить за ключевыми событиями встречи ЦСКА — «ОФК Белград» можно в матч-центре на сайте «СЭ». В прямом эфире трансляцию игры бесплатно покажут на телеканале «Матч ТВ» и сайте matchtv.ru. Также смотреть матч можно в ретрансляции федерального канала на платформах «Кинопоиск» и Okko по платной подписке.

Товарищеские матчи. Клубы. .
05 июля 2025, 16:00. ВЭБ Арена (Москва)
ЦСКА
4:2
ОФК

Братский кубок 2025 пройдет с 30 июня по 5 июля. Участники предсезонного турнира: российские команды — «Динамо» и ЦСКА, сербские клубы — «Партизан» и ОФК.

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Футбол
ФК ОФК Белград
ФК ЦСКА (Москва)
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